Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Serbian News Media pre 7 minuta
Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno
Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode u kojima je šest osoba lakše povređeno, rečeno je agenciji Beta u Hitnoj pomoći. Svi povređeni su zbrinuti na licu mesta ili upućeni u Urgentni centar. Lekarske ekipe intervenisale su 116 puta, od toga je 17 intervencija bilo na javnim mestima. Zabeleženo je i pojačano javljanje Hitnoj pomoći hroničnih pacijenata koji su osećali tegobe zbog nagle promene vremena.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Beta pre 7 minuta
Hitnoj pomoći upućeno 160 poziva u prethodna 24 sata

Hitnoj pomoći upućeno 160 poziva u prethodna 24 sata

Glas Šumadije pre 2 minuta
6 povređenih u 3 saobraćajke: Zahtevna noć za lekare beogradske Hitne pomoći

6 povređenih u 3 saobraćajke: Zahtevna noć za lekare beogradske Hitne pomoći

Kurir pre 27 minuta
Šest osoba povređeno u tri udesa tokom noći u Beogradu

Šest osoba povređeno u tri udesa tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 37 minuta
Šest osoba povređeno u tri nesreće Noć u Beogradu, Hitna pomoć intervenisala 115 puta

Šest osoba povređeno u tri nesreće Noć u Beogradu, Hitna pomoć intervenisala 115 puta

Blic pre 1 sat
Noć u Beogradu: šest osoba lakše povređeno u tri udesa

Noć u Beogradu: šest osoba lakše povređeno u tri udesa

Euronews pre 1 sat
Šest osoba povređeno u tri udesa u Beogradu

Šest osoba povređeno u tri udesa u Beogradu

B92 pre 47 minuta
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Beta pre 7 minuta
Hitnoj pomoći upućeno 160 poziva u prethodna 24 sata

Hitnoj pomoći upućeno 160 poziva u prethodna 24 sata

Glas Šumadije pre 2 minuta
Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Serbian News Media pre 7 minuta
Radno vreme Doma zdravlja povodom Dana državnosti

Radno vreme Doma zdravlja povodom Dana državnosti

Glas Šumadije pre 22 minuta
Ovo su neradni dani za Sretenje

Ovo su neradni dani za Sretenje

Bujanovačke pre 27 minuta