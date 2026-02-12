Na današnji dan, 12. februar

Danas je četvrtak, 12. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1804 - Umro je nemački filozof Imanuel Kant, profesor Univerziteta u rodnom Kenigzbergu, danas Kalinjingrad, rodonačelnik nemačke klasične filozofije. Njegovo učenje ilustruju tri suštinske odrednice: "kopernikanski obrat", "kriticizam" i "primat praktičnog uma". Postavio je i hipotezu o prirodnom postanku Zemlje i nebeskih tela - Kantova kosmogonijska hipoteza. Dela: "Kritika čistog uma", "Kritika praktičnog uma", "Kritika rasudne snage", "Opšta istorija prirode i