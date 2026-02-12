Evropska komesarka za proširenje nije za sankcije predstavnicima srpskih vlasti

Beta pre 1 sat

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da nije za uvođenje sankcija pojedincima iz srpske vlasti, ali da će analizirati da li Srbija ispunjava kriterijume za pretpristupnu finansijsku pomoć.

Ona je u intervjuu za N1 istakla da vidi spremnost srpske strane da ispunjava kriterijume, ali da je nedavno usvajanje amandmana na pravosudne zakone jasno nazadovanje, te da želi da joj objasne zašto su ih usvojili i zašto ih je predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao.

"Ja nisam za kažnjavanje, verujem u narod Srbije i Srbiju, da ćemo pronaći pravi put. Analiziraćemo da li Srbija ispunjava kriterijume za pretpristupnu finansijsku pomoć. Očekujemo da Srbija revidira te zakone, ako ne, onda ćemo morati da vidimo na koji način ćemo reagovati", rekla je Kos.

Istakla je da usvajanje tih zakona potkopava poverenje u Briselu.

"Radi se o tome da li srpska vlada i parlament zaista žele da uvedu Srbiju u EU. Ja i dalje u to verujem i nastaviću da se trudim dok to bude imalo smisla", rekla je Marta Kos.

Dodala je da očekuje od srpskih vlasti da odlože primenu amandmana dok Venecijanska komisija uputi preporuke, a zatim revidiranje zakona na inkluzivan način.

"Ja nisam za kazne, ali sam za stroga pravila. Pošto čujem od strane srpskih političara opredeljenje da Srbija želi da ostane na evropskom putu, moj zadatak je da pomognem da se vrati na taj put revizijom ovih amandmana, sve je sad u rukama srpskih vlasti", rekla je ona.

Marta Kos je dodala da nema drugog izbora nego da im veruje da su opredeljeni jer je optimista i jer je druga opcija da prestanu da pomažu Srbiji na putu ka EU.

Istakla je da se geopolitika dosta promenila i da je to još jedan razlog zašto veruje u put Zapadnog Balkana ka EU.

Na pitanje kako komentariše secesionističke ideje lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika odgovorila je: "Ko je Milorad Dodik? On meni nije bitan".

Istakla je i da će razgovarati sa novim predsednikom Republike Srpske jer bira dijalog, kao što bira dijalog sa Vučićem iako je zbog toga kritikuju.

(Beta, 12.02.2026)