Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov kaže da bi voleo da zna ko je učestvovao u pisanju Mrdićevih zakona

Predsednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov rekao je danas da nije učestvovao u pisanju izmena pravosudnih zakona koje je, na predlog poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića usvojio Parlament ali da bi voleo da zna ko jeste.

On je za Radio televiziju Vojvodine kazao da bi voleo da vidi i da sazna javno ko su ljudi koji su radili u stručnom smisilu na nacrtima i predlozima tih zakonskih izmena. Petrov je napomenuo i da je "sigurno da to nije mogao sam narodni poslanik", te da je "on (Mrdić) i sam to više puta rekao". "Voleo bih da znam zato što javnost treba da zna i da to nisam bio ja", kazao je Petrov. Upitan da li mu je važno da se sada od toga distancira, Petrov je odgovorio
