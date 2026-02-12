Rute: Saveznici povećavaju izdvajanja za odbranu, SAD ostaju potpuno posvećene NATO-u

Insajder pre 2 sata
Rute: Saveznici povećavaju izdvajanja za odbranu, SAD ostaju potpuno posvećene NATO-u

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas u Briselu da su članice Alijanse ostvarile napredak u povećanju izdvajanja za odbranu, što je, kako je ocenio, ključno za očuvanje bezbednosti, ističući istovremeno da su Sjedinjene Američke Države „potpuno posvećene NATO-u“ i odbacujući zabrinutost da je Vašington odustao od vodeće uloge u vojnom savezu.

Po završetku sastanka ministara odbrane u sedištu tog vojnog saveza, Rute je na konferenciji za novinare rekao da je razmotren napredak saveznika u sprovođenju odluka Samita u junu u Hagu 2025. godine o povećanju rashoda za odbranu na pet odsto bruto-domaćeg proizvoda. "Dokaz o napretku u ispunjavanju te posvećenosti je vidljiv. Videli smo ogromnu promenu već 2025. Danska, Estonija, Litvanija, Letonija, Poljska su već ispunili ili su premašili taj cilj, Nemačka je
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Rute: SAD su potpuno posvećene NATO-u

Rute: SAD su potpuno posvećene NATO-u

Serbian News Media pre 1 sat
"NATO podržava Ukrajinu"! Rute: Ulaganje u odbranu ključno za našu bezbednost

"NATO podržava Ukrajinu"! Rute: Ulaganje u odbranu ključno za našu bezbednost

Kurir pre 1 sat
Rute: NATO podržava Ukrajinu, ulaganje u odbranu ključno za našu bezbednost

Rute: NATO podržava Ukrajinu, ulaganje u odbranu ključno za našu bezbednost

Politika pre 2 sata
Rute: "NATO podržava Ukrajinu, ulaganje u odbranu ključno za našu bezbednost"

Rute: "NATO podržava Ukrajinu, ulaganje u odbranu ključno za našu bezbednost"

Telegraf pre 2 sata
Rute: Vidljiv napredak u povećanju investicija u odbranu

Rute: Vidljiv napredak u povećanju investicija u odbranu

Beta pre 3 sata
Rute: NATO podržava Ukrajinu, ulaganje u odbranu ključno za našu bezbednost

Rute: NATO podržava Ukrajinu, ulaganje u odbranu ključno za našu bezbednost

RTV pre 3 sata
Rute: Vidljiv napredak u povećanju investicija u odbranu

Rute: Vidljiv napredak u povećanju investicija u odbranu

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOBriselHagVašingtonLitvanijaEstonijaLetonijaNemačkaPoljskaDanska

Svet, najnovije vesti »

SAD ušle na Južni Kavkaz, Kremlj drhti: Poseta potpredsednika SAD Jermeniji i Azerbejdžanu naglasila dve stvari

SAD ušle na Južni Kavkaz, Kremlj drhti: Poseta potpredsednika SAD Jermeniji i Azerbejdžanu naglasila dve stvari

Danas pre 33 minuta
Pravna savetnica suda EU: Odmrznuti novac Mađarskoj

Pravna savetnica suda EU: Odmrznuti novac Mađarskoj

Danas pre 1 sat
Tramp protiv BBC: Kad je suđenje?

Tramp protiv BBC: Kad je suđenje?

Danas pre 1 sat
Savezne vlasti SAD objavile kraj imigracione akcije u Minesoti

Savezne vlasti SAD objavile kraj imigracione akcije u Minesoti

Insajder pre 32 minuta
Zidojče cajtung: Vučić kupuje vreme u nadi da će Evropa biti sve više nacionalistička

Zidojče cajtung: Vučić kupuje vreme u nadi da će Evropa biti sve više nacionalistička

Radio 021 pre 13 minuta