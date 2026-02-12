Rute: Saveznici povećavaju izdvajanja za odbranu, SAD ostaju potpuno posvećene NATO-u

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas u Briselu da su članice Alijanse ostvarile napredak u povećanju izdvajanja za odbranu, što je, kako je ocenio, ključno za očuvanje bezbednosti, ističući istovremeno da su Sjedinjene Američke Države „potpuno posvećene NATO-u“ i odbacujući zabrinutost da je Vašington odustao od vodeće uloge u vojnom savezu.

Po završetku sastanka ministara odbrane u sedištu tog vojnog saveza, Rute je na konferenciji za novinare rekao da je razmotren napredak saveznika u sprovođenju odluka Samita u junu u Hagu 2025. godine o povećanju rashoda za odbranu na pet odsto bruto-domaćeg proizvoda. "Dokaz o napretku u ispunjavanju te posvećenosti je vidljiv. Videli smo ogromnu promenu već 2025. Danska, Estonija, Litvanija, Letonija, Poljska su već ispunili ili su premašili taj cilj, Nemačka je