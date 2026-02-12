Vučić i Erdogan u Ankari: Podrška Balkanskoj mirovnoj platformi, cilj trgovinske razmene pet milijardi dolara

Insajder pre 35 minuta
Vučić i Erdogan u Ankari: Podrška Balkanskoj mirovnoj platformi, cilj trgovinske razmene pet milijardi dolara

Ako Turska i Srbija mogu dobro da sarađuju po važnim pitanjima na Zapadnom Balkanu, verujem da ćemo umeti svi zajedno da sačuvamo mir i obezbedimo budućnost za sve naše narode, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posle razgovora sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdogonom.

Erdogan je iskusniji, a ja ponekad nešto kažem pa mu se to i ne dopada, ali on je dovoljno mudar da to prećuti, sačeka da se slegne i uvek gleda kako da napravi mir i da ljudi razgovorima rešavaju probleme, rekao je Vučić u Ankari. Vučić je istakao da želi da podrži Erdoganovu inicijatovu - Balkansku mirovnu platformu, dodajući da će joj se odazvati ako dobije poziv. Predsednik Srbije je rekao da je sa Erdoganom imao otvoren razgovor, napominjući da Srbija razume
