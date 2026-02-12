Rute sa Fedorovom: NATO će biti uz Ukrajinu

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas da će NATO biti i dalje uz Ukrajinu, kako po pitanju obuke, tako i po pitanju isporuke oružja.

On je to rekao nakon sastanka ministara odbrane zemalja NATO alijanse, tokom zajedničke izjave sa novim ministrom odbrane Ukrajine Mihailom Fedorovom. "Saveznici u NATO-u marljivo rade svakog dana kako bi obezbedili da bezbednosne garancije budu što snažnije nakon, nadamo se uskoro, prekida vatre na duži rok, ili još bolje - mirovnog sporazuma", rekao je Mark Rute. On je izneo podatak da Rusi u nekim mesecima rata imaju i do 30.000 poginulih, što je rekao i
NATOUkrajinamark rute

