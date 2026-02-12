Orban Zelenskom: Na pogrešnom ste putu za EU

Vladimir Zelenski ide pogrešnim putem verujući da Ukrajina može da pretenduje za članstvo u EU, pa čak i nadajući se da će odrediti konkretan datum, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban na društvenoj mreži Iks.

Prethodno, Zelenski je izjavio da Ukrajina mora da učini „sve što je moguće da bude tehnički spremna da se pridruži EU do 2027. godine“. „Potreban mi je tačan datum“, rekao je, dodajući da bi to trebalo da bude uključeno u sporazum o rešavanju sukoba u Ukrajini, koji bi želeo da potpiše sa liderima SAD, Rusije i Evrope. U suprotnom, tvrdio je Zelenski, „Rusija će učiniti sve da blokira ovaj proces“. „I to ne svojim rukama, već preko određenih evropskih