Danas proleće, za vikend zima

NoviSad.com pre 1 sat
Danas proleće, za vikend zima

Novi Sad – Danas će u Novom Sadu biti pravi prolećni dan, što je toplo za ovo doba godine.

Meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno vreme, uz više sunčanih intervala i temperaturu do 17 stepeni. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Ovakvo vreme bi trebalo da doprinese smanjenju tegoba kod hronično obolelih, ali im se i dalje savetuje smanjenje fizičkih napora. Naredna dva dana blago zahlađenje. Jutarnje temperature kretaće se oko 4 stepena, a maksimalna dnevna biće 12. U subotu se očekuje slabija kiša. U nedelju će tokom celog dana biti
Otvori na novisad.com

Povezane vesti »

Upaljen meteo alarm: Sledi vremenski obrt koji niko ne želi!

Upaljen meteo alarm: Sledi vremenski obrt koji niko ne želi!

Telegraf pre 59 minuta
Danas do 18 stepeni, od nedelje osetno hladnije

Danas do 18 stepeni, od nedelje osetno hladnije

RTV pre 1 sat
RHMZ: I danas će biti toplo vreme za ovaj period godine - temperatura do 18 stepeni

RHMZ: I danas će biti toplo vreme za ovaj period godine - temperatura do 18 stepeni

NIN pre 1 sat
Danas mestimično sa kišom, tokom dana sunčano

Danas mestimično sa kišom, tokom dana sunčano

Serbian News Media pre 2 sata
U celoj Srbiji prolećne temperature u istočnoj Srbiji tmurno i hladnije

U celoj Srbiji prolećne temperature u istočnoj Srbiji tmurno i hladnije

Glas Zaječara pre 2 sata
RHMZ: Promenljivo, ali do 18 stepeni, evo detalja

RHMZ: Promenljivo, ali do 18 stepeni, evo detalja

Danas pre 2 sata
Proleće u februaru - danas čak do 18 stepeni

Proleće u februaru - danas čak do 18 stepeni

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Zrenjanin grad sporta ili tuge? Posle 100 godina od osnivanja FK Radnički pred gašenjem seniorskog tima! FK Radnički pred…

Zrenjanin grad sporta ili tuge? Posle 100 godina od osnivanja FK Radnički pred gašenjem seniorskog tima! FK Radnički pred gašenjem

Volim Zrenjanin pre 4 minuta
Instrumenti sa svih strana sveta u domu Somborca koji živi muziku

Instrumenti sa svih strana sveta u domu Somborca koji živi muziku

RTV pre 50 minuta
U Bačkoj Topoli.održan 15. tradicionalni svinjokolj

U Bačkoj Topoli.održan 15. tradicionalni svinjokolj

RTV pre 1 sat
Da li je ljubav izgubila strpljenje ili ipak mi?

Da li je ljubav izgubila strpljenje ili ipak mi?

RTV pre 1 sat
Najbolji način da se zaštitimo od lopova - dobar odnos sa komšijama

Najbolji način da se zaštitimo od lopova - dobar odnos sa komšijama

RTV pre 1 sat