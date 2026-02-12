Danas proleće, za vikend zima

Novi Sad – Danas će u Novom Sadu biti pravi prolećni dan, što je toplo za ovo doba godine.

Meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno vreme, uz više sunčanih intervala i temperaturu do 17 stepeni. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Ovakvo vreme bi trebalo da doprinese smanjenju tegoba kod hronično obolelih, ali im se i dalje savetuje smanjenje fizičkih napora. Naredna dva dana blago zahlađenje. Jutarnje temperature kretaće se oko 4 stepena, a maksimalna dnevna biće 12. U subotu se očekuje slabija kiša. U nedelju će tokom celog dana biti