Ministarstvo poljoprivrede traži konsultacije sa EU o stanju na tržištu mleka

Ministarstvo poljoprivrede Srbije saopštilo je danas da je zatražilo hitne konsultacije sa Evropskom komisijom (EK), povodom aktuelnih kretanja na tržištu mleka i mlečnih proizvoda.

"S obzirom na složene okolnosti koje pogađaju ovaj sektor širom regiona i Evrope, Srbija smatra da je razgovor sa institucijama EU od značaja. Cilj je da se u partnerskom dijalogu sagledaju aktuelni tržišni trendovi i razmotre mogući pristupi u slučaju daljih poremećaja na tržištu", navedeno je u saopštenju. Dodaje se da nadležni organi Srbije kontinuirano prate stanje u sektoru mlekarstva, analiziraju kretanja na domaćem i regionalnom tržištu i preduzimaju mere u