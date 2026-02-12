Skupština Kosova izabrala novu Vladu, na njenom čelu Aljbin Kurti

Skupština Kosova je izabrala novu Vladu na čelu sa Aljbinom Kurtijem.

Za izbor Vlade, na čijem će Kurti čelu biti treći put, glasalo je 66 poslanika, protiv je bilo 49, nije bilo uzdržanih. Protiv izbora Vlade Kurti glasali su poslanici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova, Srpske liste i Alijanse za budućnost Kosova. Nakon glasanja za Vladu, Kurti i ministri njegovog kabineta položili su zakletvu u Skupštini. Nakon ekspozea, u diskusiji koja je usledila predsednik Demokratske partije Kosova (DPK) Bedri Hamza rekao