VIDEO Tramvaj iskočio iz šina u Sarajevu: Jedna osoba poginula, devojčici amputirana noga

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
VIDEO Tramvaj iskočio iz šina u Sarajevu: Jedna osoba poginula, devojčici amputirana noga

Amputirana je noga devojčici, 2009. godište, povređenoj danas pri iskakanju tramvaja iz šina u centru Sarajeva, kod Zemaljskog muzeja, objavili su sarajevski mediji.

MUP-a Kantona Sarajevo je ranije objavio da je u toj nesreći poginula jedna osoba, a dve su teže povređene. Nesreća se dogodila pre podne na području opštine Centar, gde je iz šina iskočio tramvaj koji je išao od Železničke stanice ka Baščaršiji. Prednji deo tramvaja potpuno je uništen, kao i gotovo cela tramvajska stanica. Na mestu nesreće u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac. "Angažovani su su i veštaci mašinske i saobraćajne struke", potvrdila je
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Jedna osoba poginula, četiri povređeno! Stravična nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina i udario u stanicu, devojci…

Jedna osoba poginula, četiri povređeno! Stravična nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina i udario u stanicu, devojci amputirana noga (foto, video)

Blic pre 1 sat
Sarajevo: Jedna osoba poginula, dve povređene kada je tramvaj iskliznuo iz šina

Sarajevo: Jedna osoba poginula, dve povređene kada je tramvaj iskliznuo iz šina

NIN pre 1 sat
Devojčici amputirana noga, stravične scene sa mesta gde je iskočio tramvaj: Jedna osoba poginula! Ovo su dva moguća uzroka…

Devojčici amputirana noga, stravične scene sa mesta gde je iskočio tramvaj: Jedna osoba poginula! Ovo su dva moguća uzroka jezivog sudara u Sarajevu (video)

Kurir pre 1 sat
Nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina, jedna osoba stradala, devojci amputirana noga (FOTO, VIDEO)

Nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina, jedna osoba stradala, devojci amputirana noga (FOTO, VIDEO)

Danas pre 1 sat
Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

N1 Info pre 1 sat
Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

Serbian News Media pre 2 sata
U Sarajevu izleteo tramvaj iz šina, poginula jedna osoba

U Sarajevu izleteo tramvaj iz šina, poginula jedna osoba

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoMUP

Balkan, najnovije vesti »

Potraga za Zvicerom: Akcija policije kod Kotora

Potraga za Zvicerom: Akcija policije kod Kotora

Radio 021 pre 5 minuta
"Noćna slika bi ovog leta mogla biti znatno drugačija": Ovaj veliki grad u Hrvatskoj uvodi zabranu prodaje alkohola uveče

"Noćna slika bi ovog leta mogla biti znatno drugačija": Ovaj veliki grad u Hrvatskoj uvodi zabranu prodaje alkohola uveče

Blic pre 35 minuta
Makedonac uhapšen u Beogradu po međunarodnoj poternici: U Skoplju pregazio ženu, pa pobegao

Makedonac uhapšen u Beogradu po međunarodnoj poternici: U Skoplju pregazio ženu, pa pobegao

Dnevnik pre 4 minuta
Dodik upitao Martu Kos: Šta li bi radila da sam ti bitan?

Dodik upitao Martu Kos: Šta li bi radila da sam ti bitan?

Sputnik pre 24 minuta
Makedonac udario ženu automobilom u Skoplju, pa pobegao: Uhapšen je u Beogradu

Makedonac udario ženu automobilom u Skoplju, pa pobegao: Uhapšen je u Beogradu

Telegraf pre 34 minuta