Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

Amputirana je noga devojčici, 2009. godište, povređenoj danas pri iskakanju tramvaja iz šina u centru Sarajeva, kod Zemaljskog muzeja, objavili su sarajevski mediji.

MUP-a Kantona Sarajevo je ranije objavio da je u toj nesreći poginula jedna osoba, a dve su teže povređene. Nesreća se dogodila pre podne na području opštine Centar, gde je iz šina iskočio tramvaj koji je išao od Železničke stanice ka Baščaršiji. Prednji deo tramvaja potpuno je uništen, kao i gotovo cela tramvajska stanica. Na mestu nesreće u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac. „Angažovani su su i veštaci mašinske i saobraćajne struke“, potvrdila je
