Predstavnici Srba na KiM usvojili deklaraciju - izneli zahteve Prištini

Sputnik pre 33 minuta
Predstavnici Srba na KiM usvojili deklaraciju - izneli zahteve Prištini

Politički i institucionalni predstavnici srpskog naroda na KiM usvojili su Deklaraciju u kojoj zahtevaju administrativne olakšice za vađenje ličnih dokumenata, nesmetan ulazak i boravak za radnike i studente i garancija za nesmetano korišćenje pokretne i nepokretne imovine.

Deklaracija je usvojena jednoglasno na sastanku u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Severnoj Mitrovici, a njen tekst pročitao je predsednik skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac, prenosi Kosovo onlajn. Kako se navodi, Deklaracija je usvojena imajući u vidu obaveze koje proističu iz međunarodnog prava, političkih dogovora Beograda i Prištine postignutih u Briselu, Evropske konvencije o ljudskim
