Novi detalji masakra u školi: Napadač imao problema sa mentalnim zdravljem, ubio majku, brata i sestru

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zamenik komesara Kraljevske kanadske konjice (RCMP) za Britansku Kolumbiju Dvejn Mekdonald izjavio je da je d o pucnjave u srednjoj školi u Tambler Ridžu, u kojoj je prema poslednjim podacima, poginulo 10 osoba, došlo u utorak oko 13.20 po lokalnom vremenu i da je policija po dolasku zatekla osumnjičenog mrtvog u školi.

Među poginulima su nastavnik (39) i petoro učenika: tri devojčice (12) i dva dečaka (12 i 13), kazao je on i naveo da je jedno telo pronađeno na stepeništu, dok su ostala bila u školskoj biblioteci, prenosi CBS News. On je potvrdio da su majka i brat i sestra osumnjičenog ubijeni u porodičnom domu pre napada u školi. Prema njegovim rečima, tela su otkrivena tek oko 14.45, nakon što je komšija pozvao policiju. Policija je navela da je transrodna osoba osumnjičena za
