Poznato u kakvom je stanju devojčica povređena u iskakanju tramvaja u Sarajevu

Jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u saobraćajnoj nesreći u Sarajevu, nakon što je iz još nepoznatih razloga tramvaj iskočio iz šina.

Jedna povređena osoba prevezena je u Opštu bolnicu "Prim. dr Abdulah Nakaš" i u teškom je stanju. Radi se o osobi rođenoj 2009. godine. "Pacijentkija je zadobila teške telesne povrede i životno je ugrožena. U toku su mere intenzivne reanimacije i terapije", rekao je za Avaz direktor Opšte bolnice, prof. dr Ismet Gavrankapetanović. Podsetimo, tramvaj je danas iskočio iz šina nedaleko od Ambasade SAD u Sarajevu. Ubrzo su se pojavile informacije da je jedna osoba
Jedna osoba poginula, četiri povređeno! Stravična nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina i udario u stanicu, devojci amputirana noga

Sarajevo: Jedna osoba poginula, dve povređene kada je tramvaj iskliznuo iz šina

Devojčici amputirana noga, stravične scene sa mesta gde je iskočio tramvaj: Jedna osoba poginula! Ovo su dva moguća uzroka jezivog sudara u Sarajevu (video)

Nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina, jedna osoba stradala, devojci amputirana noga (FOTO, VIDEO)

Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

VIDEO Tramvaj iskočio iz šina u Sarajevu: Jedna osoba poginula, devojčici amputirana noga

Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

