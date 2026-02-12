Poznato u kakvom je stanju devojčica povređena u iskakanju tramvaja u Sarajevu

Jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u saobraćajnoj nesreći u Sarajevu, nakon što je iz još nepoznatih razloga tramvaj iskočio iz šina.

Jedna povređena osoba prevezena je u Opštu bolnicu "Prim. dr Abdulah Nakaš" i u teškom je stanju. Radi se o osobi rođenoj 2009. godine. "Pacijentkija je zadobila teške telesne povrede i životno je ugrožena. U toku su mere intenzivne reanimacije i terapije", rekao je za Avaz direktor Opšte bolnice, prof. dr Ismet Gavrankapetanović. Podsetimo, tramvaj je danas iskočio iz šina nedaleko od Ambasade SAD u Sarajevu. Ubrzo su se pojavile informacije da je jedna osoba