Izložba Sare Boričić na Zlatiboru

Užice.net pre 1 sat
Izložba Sare Boričić na Zlatiboru

U galeriji Kulturnog centra Zlatibor, u ponedeljak, 16. februara u 19 časova, biće otvorena izložba mlade umetnice Sare Boričić „Koža grada”. „Autorka serijom apstraktnih slika istražuje osobine kreativnog procesa.

Arhitektura, ulična umetnost i diskoloracije fasada su predlošci koje umetnica koristi u stvaranju. Raslojavanje epitela grada na originalnu formu zidova, patinu vremena i tragove grafita inspiriše Saru da svoje slike promišlja kroz odnos: platno kao nosilac, slikarsko-teksturalna struktura platna i bojena kaligrafija. Postupajući po principu vizuelnog eksperimenta, umetnica u ateljeu oponaša otisak vremena. Gradi i ruši slikane slojeve, prepoznajući neosporivu
Otvori na uzice.net

Zlatibor »

Dr Dragan Milić: Zbog smrti devojčice Eme direktor bolnice u Čačku treba da podnese ostavku, a krajnje je vreme i za odlazak…

Dr Dragan Milić: Zbog smrti devojčice Eme direktor bolnice u Čačku treba da podnese ostavku, a krajnje je vreme i za odlazak ministra Lončara

Danas pre 13 sati
Metalac porežen od Zlatibora nakon dva produžetka

Metalac porežen od Zlatibora nakon dva produžetka

ObjektiVa pre 9 sati
Novi izazov za Anju Ilić na Zimskim olimpijskim igrama

Novi izazov za Anju Ilić na Zimskim olimpijskim igrama

Ozon press pre 9 sati
Sretenje na Zlatiboru je idealna prilika za odmor i uživanje

Sretenje na Zlatiboru je idealna prilika za odmor i uživanje

Zoom UE pre 15 sati
Sretenje na Zlatiboru je idealna prilika za odmor i uživanje

Sretenje na Zlatiboru je idealna prilika za odmor i uživanje

Užice oglasna tabla pre 17 sati
Odlaganje utakmice novosadskih košarkaša potencijalni problem: Težak raspored postao još zahtevniji

Odlaganje utakmice novosadskih košarkaša potencijalni problem: Težak raspored postao još zahtevniji

Dnevnik pre 8 sati
Privatno obezbeđenje čuva kuću Zdravka Čolića 24 sata: Evo gde se nalazi pevač nakon bombaškog napada na Dedinju: "Oporavlja…

Privatno obezbeđenje čuva kuću Zdravka Čolića 24 sata: Evo gde se nalazi pevač nakon bombaškog napada na Dedinju: "Oporavlja se od stresa"

Blic pre 17 sati
Zlatibor »

Ključne reči

Zlatibor

Regioni, najnovije vesti »

Novo dečje igralište u naselju Ravne polomljeno i uništeno: Kamere snimile napad na prostor za najmlađe, građani Prijepolja…

Novo dečje igralište u naselju Ravne polomljeno i uništeno: Kamere snimile napad na prostor za najmlađe, građani Prijepolja ogorčeni

Kurir pre 22 minuta
Izložba Sare Boričić na Zlatiboru

Izložba Sare Boričić na Zlatiboru

Užice.net pre 1 sat
Ponovo afrička kuga svinja u lozničkom kraju

Ponovo afrička kuga svinja u lozničkom kraju

Kurir pre 47 minuta
Lekari ustali u odbranu: Dosta je liniča i laži ! Čačani znaju ko širi zlo – i zašto to radi

Lekari ustali u odbranu: Dosta je liniča i laži ! Čačani znaju ko širi zlo – i zašto to radi

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Presek sankcija SAD – na listi jedna firma sa juga Srbije zbog veza sa Veselinovićem i Radoičićem

Presek sankcija SAD – na listi jedna firma sa juga Srbije zbog veza sa Veselinovićem i Radoičićem

Južne vesti pre 1 dan