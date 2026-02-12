Izložba Sare Boričić na Zlatiboru

U galeriji Kulturnog centra Zlatibor, u ponedeljak, 16. februara u 19 časova, biće otvorena izložba mlade umetnice Sare Boričić „Koža grada”. „Autorka serijom apstraktnih slika istražuje osobine kreativnog procesa.

Arhitektura, ulična umetnost i diskoloracije fasada su predlošci koje umetnica koristi u stvaranju. Raslojavanje epitela grada na originalnu formu zidova, patinu vremena i tragove grafita inspiriše Saru da svoje slike promišlja kroz odnos: platno kao nosilac, slikarsko-teksturalna struktura platna i bojena kaligrafija. Postupajući po principu vizuelnog eksperimenta, umetnica u ateljeu oponaša otisak vremena. Gradi i ruši slikane slojeve, prepoznajući neosporivu