Kraj za jeftine kineske automobile

Usvojena nova regulativa koja zabranjuje prodaju "ispod cene" Kina je zabranila proizvođačima automobila da prodaju vozila po cenama nižim od troškova proizvodnje, čime je dodatno pooštrila dugotrajni cenovni rat koji potresa najveće svetsko tržište automobila.

U završnom setu smernica objavljenom u četvrtak, Državna uprava za regulaciju tržišta faktički je zabranila proizvođačima da prodaju vozila ispod njihove ukupne cene koštanja. To obuhvata ne samo direktne troškove proizvodnje u fabrikama, već i administrativne, finansijske i prodajne troškove. Širokim definisanjem troškova proizvodnje, kineski regulator zatvara pravnu prazninu koja je omogućavala kompanijama agresivno širenje prodaje, ali je istovremeno izazivala