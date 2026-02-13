Na današnji dan, 13. februar

Danas je petak, 13. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1571 – Umro je italijanski vajar, zlatar i pisac Benvenuto Čelini. Njegova autobiografija "Život Benvenuta Čelinija pisan vlastitom rukom" na srpski prevedena pod naslovom "Moj život" značajan je dokument kulturne istorije renesanse. Autor je i dela "Traktat o zlatarstvu" i "Traktat o vajarstvu". Živeo je nestalno, radio je u Firenci i Rimu, a u Parizu je boravio kao dvorski zlatar francuskog kralja Fransoa I. Napravio je mnoštvo minuciozno urađenih likova i sitnih