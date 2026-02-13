Ministar prosvete u poseti Novom Sadu, studenti i profesori ga izviždali
Beta pre 1 sat
Studenti i profesori su danas u Novom Sadu izviždali ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića, kada je došao u posetu Studentskom kulturnom centru (SKC).
Ministar je u SKC došao zajedno sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti Milanom Antonijevićem, kako bi predstavili Priručnik za realizaciju nastave na teme zaštite od diskriminacije i unapređenja ravnopravnosti.
Ispred SKC-a su se okupili studenti, univerzitetski profesori i građani koji su ih izviždali.
