Ministar prosvete u poseti Novom Sadu, studenti i profesori ga izviždali

Beta pre 1 sat

Studenti i profesori su danas u Novom Sadu izviždali ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića, kada je došao u posetu Studentskom kulturnom centru (SKC).

Ministar je u SKC došao zajedno sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti Milanom Antonijevićem, kako bi predstavili Priručnik za realizaciju nastave na teme zaštite od diskriminacije i unapređenja ravnopravnosti.

Ispred SKC-a su se okupili studenti, univerzitetski profesori i građani koji su ih izviždali.

(Beta, 13.02.2026)

