Brat blizanac naslutio tragediju: Muk i sveća u studentskom domu mladića (23) koji je poginuo nakon iskakanja tramvaja: Sutra proglašen Dan žalosti u Sarajevu

Nesreća se desila nakon što je tramvaj iskočio iz šina Morankić je bio student Akademije likovnih umetnosti u Sarajevu Studentski dom Nedžarići okovan je tišinom, a napolju se samo čuju vrane, jedna sveća postavljena je na samom ulazu u znak tragedije koja je pogodila juče Sarajevo kada je život u tramvajskoj nesreći izgubio mladi student Erdoan Morankić (23) iz Brčkog, prenose tamošnji mediji. Morankić je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.