"Otpusna lista ne može da se šalje Viber porukom" Ministar Lončar o smrtnim ishodima u čačanskoj bolnici nakon operacije krajnika: "Ko je kriv biće kažnjen"

Lončar je izrazio saučešće porodicama preminulih posle operacija u bolnici u Čačku Prema njegovim rečima, u ovom momentu ne možemo da utvrdimo da li je bilo greške lekara Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je za RTS da ono što se dogodilo u čačanskoj bolnici je opomena za sve i da preko toga ne može da se pređe.

On je istakao da će inspekcija ispitati ko je odgovoran za smrt devojčice i mladića posle operacije u bolnici u Čačku, kao i da će odgovorni biti kažnjeni. U Opštoj bolnici u Čačku je Zdravstvena inspekcija, obavlja se spoljašnji stručni nadzor, upućeni su lekari iz dva univerzitetska klinička centra, čekaju se i rezultati obdukcije preminule četvorogodišnje devojčice. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izrazio je saučešće porodicama preminulih posle operacija u