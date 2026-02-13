"Otpusna lista ne može da se šalje Viber porukom" Ministar Lončar o smrtnim ishodima u čačanskoj bolnici nakon operacije krajnika: "Ko je kriv biće kažnjen"

Blic pre 4 sati
"Otpusna lista ne može da se šalje Viber porukom" Ministar Lončar o smrtnim ishodima u čačanskoj bolnici nakon operacije…

Lončar je izrazio saučešće porodicama preminulih posle operacija u bolnici u Čačku Prema njegovim rečima, u ovom momentu ne možemo da utvrdimo da li je bilo greške lekara Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je za RTS da ono što se dogodilo u čačanskoj bolnici je opomena za sve i da preko toga ne može da se pređe.

On je istakao da će inspekcija ispitati ko je odgovoran za smrt devojčice i mladića posle operacije u bolnici u Čačku, kao i da će odgovorni biti kažnjeni. U Opštoj bolnici u Čačku je Zdravstvena inspekcija, obavlja se spoljašnji stručni nadzor, upućeni su lekari iz dva univerzitetska klinička centra, čekaju se i rezultati obdukcije preminule četvorogodišnje devojčice. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izrazio je saučešće porodicama preminulih posle operacija u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Lončar: Obustavljene sve hladne operacije u Čačku, istraga će utvrditi odgovornost

Lončar: Obustavljene sve hladne operacije u Čačku, istraga će utvrditi odgovornost

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSČačakZlatiborZlatibor Lončar

Društvo, najnovije vesti »

Muči se čovek svaki dan da nas još više rasproda, zakopa, zaduži…

Muči se čovek svaki dan da nas još više rasproda, zakopa, zaduži…

Radar pre 54 minuta
Inženjer sa krivičnom prijavom angažovan da nadzire radove

Inženjer sa krivičnom prijavom angažovan da nadzire radove

Radar pre 1 sat
Otvoren Balkan, otvoreni i putevi droge

Otvoren Balkan, otvoreni i putevi droge

Radar pre 1 sat
"Ovo su Rumenka, Tomka, Milka i Ruška" Tijana ima devet godina, četiri krave i priču zbog koje Srbija plače (video)

"Ovo su Rumenka, Tomka, Milka i Ruška" Tijana ima devet godina, četiri krave i priču zbog koje Srbija plače (video)

Blic pre 1 sat
„Devojčicu operisao lekar koji je meni govorio da sam ubica i da su mi ruke krvave“: Vučić o smrti u čačanskoj bolnici

„Devojčicu operisao lekar koji je meni govorio da sam ubica i da su mi ruke krvave“: Vučić o smrti u čačanskoj bolnici

Danas pre 1 sat