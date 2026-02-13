Putin i Tramp čestitali Vučiću Dan državnosti

Danas pre 1 sat  |  Beta
Putin i Tramp čestitali Vučiću Dan državnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas od predsednika Rusije Vladimira Putina i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa čestitke povodom Dana državnosti, saopštio je njegov kabinet.

U Putinovoj čestitki navodi se da se „odnosi između naših zemalja temelje na tradicijama prijateljstva, kulturne i duhovne bliskosti, koje su proverene vremenom“. „Uveren sam da će bez obzira na nelake međunarodne uslove, rusko-srpsko strateško partnerstvo i obostrano korisna saradnja u različitim sferama nastaviti da progresivno jačaju“, dodaje se u poruci. U Trampovoj čestitiki navodi se da je njegovoj zemlji „tokom gotovo čitavih 250 godina slobode“ Srbija bila
Ključne reči

Aleksandar VučićVladimir PutinPredsednik SrbijeRusijaDonald Tramp

