Putin i Tramp čestitali Vučiću Dan državnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas od predsednika Rusije Vladimira Putina i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa čestitke povodom Dana državnosti, saopštio je njegov kabinet.

U Putinovoj čestitki navodi se da se „odnosi između naših zemalja temelje na tradicijama prijateljstva, kulturne i duhovne bliskosti, koje su proverene vremenom“. „Uveren sam da će bez obzira na nelake međunarodne uslove, rusko-srpsko strateško partnerstvo i obostrano korisna saradnja u različitim sferama nastaviti da progresivno jačaju“, dodaje se u poruci. U Trampovoj čestitiki navodi se da je njegovoj zemlji „tokom gotovo čitavih 250 godina slobode“ Srbija bila