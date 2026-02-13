Saša Obradović ukazao na dve stvari posle poraza od Olimpijakosa

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su poraz od Olimpijakosa 92:86 u 28. kolu Evrolige, a trener gostujuće ekipe Saše Obradović dao je kratak komentar o porazu nakon utakmice. – Imali smo neke bazične greške tokom utakmice.

Kontrola skoka, izgubljene lopte, to je deo velikih utakmica. Male stvari su nam nedostajale – izjavio je Saša Obradović. Crvena zvezda u narednom kolu igra protiv Efesa, a taj meč je na programu 25. februara od 20.30 časova u Beogradskoj areni. Sada u Evroligi sledi pauza zbog nedelje Kupova koji se igraju na tlu Evrope.