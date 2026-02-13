Predsednik Srbije u Minhenu na Konferenciji o bezbednosti Vučić će imati niz razgovora sa svetskim zvaničnicima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Saveznoj Republici Nemačkoj, gde će učestvovati na 62. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti.

Tom prilikom predsednik Vučić održaće niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, među kojima su ministar spoljnih poslova NR Kine Vang Ji, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i evropska komesarka za proširenje i susedsku politiku EU Marta Kos. Predsednik će se sastati i sa delegacijom senatora SAD na čelu sa senatorkom Džin Šahin. Kako je dodao, čekaju ga dva naporna dana i mnogo sastanaka na mestu gde će mnogo toga moći da čuje, sazna,