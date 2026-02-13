Predsednik Srbije u Minhenu na Konferenciji o bezbednosti Vučić će imati niz razgovora sa svetskim zvaničnicima

Dnevnik pre 6 minuta
Predsednik Srbije u Minhenu na Konferenciji o bezbednosti Vučić će imati niz razgovora sa svetskim zvaničnicima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Saveznoj Republici Nemačkoj, gde će učestvovati na 62. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti.

Tom prilikom predsednik Vučić održaće niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, među kojima su ministar spoljnih poslova NR Kine Vang Ji, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i evropska komesarka za proširenje i susedsku politiku EU Marta Kos. Predsednik će se sastati i sa delegacijom senatora SAD na čelu sa senatorkom Džin Šahin. Kako je dodao, čekaju ga dva naporna dana i mnogo sastanaka na mestu gde će mnogo toga moći da čuje, sazna,
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Počinje 62. Minhenska bezbednosna konferencija, učestvuje Vučić

Počinje 62. Minhenska bezbednosna konferencija, učestvuje Vučić

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEUKinaPredsednik SrbijeMinhenNemačka

Politika, najnovije vesti »

Dojče vele piše: Gde je zapelo u saradnji studenata i opozicije?

Dojče vele piše: Gde je zapelo u saradnji studenata i opozicije?

Danas pre 1 minut
Šta povezuje kafu na rafu i vremenske (ne)prilike?

Šta povezuje kafu na rafu i vremenske (ne)prilike?

Vreme pre 46 minuta
Predsednik Srbije u Minhenu na Konferenciji o bezbednosti Vučić će imati niz razgovora sa svetskim zvaničnicima

Predsednik Srbije u Minhenu na Konferenciji o bezbednosti Vučić će imati niz razgovora sa svetskim zvaničnicima

Dnevnik pre 6 minuta
Vučić na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti: Sastanci sa Kos, Koštom, Jijem i američkim senatorima

Vučić na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti: Sastanci sa Kos, Koštom, Jijem i američkim senatorima

Newsmax Balkans pre 1 minut
Vučić u Minhenu na konferenciji o bezbednosti: Sastanci sa Kos, Koštom, Jijem i američkim senatorima

Vučić u Minhenu na konferenciji o bezbednosti: Sastanci sa Kos, Koštom, Jijem i američkim senatorima

Newsmax Balkans pre 1 minut