Godinu dana posle "Sretanja na sretenje" skupovi u Valjevu i Kragujevcu: Šta donose ova okupljanja studenata i građana?

Insajder pre 3 sata
Godinu dana posle "Sretanja na sretenje" skupovi u Valjevu i Kragujevcu: Šta donose ova okupljanja studenata i građana?

Studenti i zborovi građana ovog vikenda organizuju skupove u Kragujevcu i Valjevu. U subotu će u Valjevu biti obeleženo šest meseci od intervencije policije nad demonstrantima, dok se u nedelju, na Sretenje, u Kragujevcu održava okupljanje povodom Dana državnosti i godišnjice prošlogodišnjeg sretenjskog protesta, posle kojeg su usledila masovna okupljanja u Nišu i Beogradu. U takvom kontekstu se nameće pitanje šta se može očekivati od ovih skupova i da li Sretenje i ove godine može pokrenuti masovnija

U Valjevu će 14. februara biti održan protest povodom šest meseci od kada je u avgustu prošle godine policija intervenisala nad demonstrantima u tom gradu. Tada su se posebno izdvojili snimci na društvenih mreža koji pokazuju prutalno postupanje policije, ali i uznemirujuća fotografija jednog momka na čijem telu su se videli tragovi udaranja. U pozivu na sutrašnji skup koji su podelili i studenti u blokadi navedeno je "Valjevo ne zaboravlja, šest meseci bez
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Dan uživo: Na putu ka Valjevu

Dan uživo: Na putu ka Valjevu

N1 Info pre 1 sat
Večeras doček studenata

Večeras doček studenata

ObjektiVa pre 1 sat
Studenti na putu ka Valjevu stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u tom gradu

Studenti na putu ka Valjevu stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u tom gradu

N1 Info pre 3 sata
Kolona studenata stigla do Divaca: Večeras ih očekuje doček u Valjevu

Kolona studenata stigla do Divaca: Večeras ih očekuje doček u Valjevu

Nedeljnik pre 2 sata
Studenti stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u Valjevu

Studenti stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u Valjevu

Danas pre 3 sata
Šest meseci od „najcrnje noći“ u Valjevu: Protest povodom avgustovske policijske brutalnosti

Šest meseci od „najcrnje noći“ u Valjevu: Protest povodom avgustovske policijske brutalnosti

Vreme pre 5 sati
"Studenti odigrali najbolji potez u Ubu, vlast htela sukobe": Nastavljen marš na protest u Valjevu

"Studenti odigrali najbolji potez u Ubu, vlast htela sukobe": Nastavljen marš na protest u Valjevu

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišValjevoKragujevacSretenje

Društvo, najnovije vesti »

Ustavobranitelji osudili targetiranje novinara i advokata, traže da se odgovorni „izvedu pred lice pravde“

Ustavobranitelji osudili targetiranje novinara i advokata, traže da se odgovorni „izvedu pred lice pravde“

Danas pre 5 minuta
Urednici medija UM traže hitan sastanak sa kompanijom BC Partners

Urednici medija UM traže hitan sastanak sa kompanijom BC Partners

Danas pre 10 minuta
Umrla Marija Franka Ferero, "Carica Nutele" i milijarderka: Posle smrti muža nasledila moćnu imperiju

Umrla Marija Franka Ferero, "Carica Nutele" i milijarderka: Posle smrti muža nasledila moćnu imperiju

Blic pre 10 minuta
Putovanja nisu luksuz: Stručnjaci otkrivaju kako ona poboljšavaju mentalno zdravlje

Putovanja nisu luksuz: Stručnjaci otkrivaju kako ona poboljšavaju mentalno zdravlje

Danas pre 1 sat
Protest u Novom Sadu protiv femicida: Minut ćutanja za ubijenu majku

Protest u Novom Sadu protiv femicida: Minut ćutanja za ubijenu majku

Danas pre 55 minuta