Kolona studenata stigla do Divaca: Večeras ih očekuje doček u Valjevu

Grupa studenata krenula je danas iz Uba ka Valjevu, gde će u subotu, na poziv njihovih kolega, srednjoškolaca i građana, biti održan protest kojim će biti obeleženo pola godine od policijskog nasilja u tom gradu, piše N1.

Očekuje se da će u večernjim satima stići u Valjevo gde im kolege organizuju doček. Prema najavama, studenti bi u Valjevo trebalo da ušetaju oko 21 časova. Studenti koji pešače ka Valjevu trenutno su prošli mesto Divci. Njima je ostalo još 13 kilometara do Valjeva. Podsetimo, juče su građani u Ubu priredili doček ovim studentima. Sa druge strane, vladajuća Srpska napredna stranka napravila je kontraskup svojih pristalica u centru Uba kao odgovor na dolazak