Kolona studenata stigla do Divaca: Večeras ih očekuje doček u Valjevu

Nedeljnik pre 4 sati
Kolona studenata stigla do Divaca: Večeras ih očekuje doček u Valjevu

Grupa studenata krenula je danas iz Uba ka Valjevu, gde će u subotu, na poziv njihovih kolega, srednjoškolaca i građana, biti održan protest kojim će biti obeleženo pola godine od policijskog nasilja u tom gradu, piše N1.

Očekuje se da će u večernjim satima stići u Valjevo gde im kolege organizuju doček. Prema najavama, studenti bi u Valjevo trebalo da ušetaju oko 21 časova. Studenti koji pešače ka Valjevu trenutno su prošli mesto Divci. Njima je ostalo još 13 kilometara do Valjeva. Podsetimo, juče su građani u Ubu priredili doček ovim studentima. Sa druge strane, vladajuća Srpska napredna stranka napravila je kontraskup svojih pristalica u centru Uba kao odgovor na dolazak
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Student Pravnog fakulteta o okupljanjima u Kragujevcu i Orašcu: Iluzorno bi bilo pokušavati da ponovimo prošlogodišnji skup…

Student Pravnog fakulteta o okupljanjima u Kragujevcu i Orašcu: Iluzorno bi bilo pokušavati da ponovimo prošlogodišnji skup (VIDEO)

Insajder pre 36 minuta
Studenti u blokadi stigli u Valjevo na protest

Studenti u blokadi stigli u Valjevo na protest

Slobodna Evropa pre 21 minuta
Dan uživo: Na putu ka Valjevu

Dan uživo: Na putu ka Valjevu

N1 Info pre 3 sata
Večeras doček studenata

Večeras doček studenata

ObjektiVa pre 2 sata
Godinu dana posle "Sretanja na sretenje" skupovi u Valjevu i Kragujevcu: Šta donose ova okupljanja studenata i građana?

Godinu dana posle "Sretanja na sretenje" skupovi u Valjevu i Kragujevcu: Šta donose ova okupljanja studenata i građana?

Insajder pre 4 sati
Studenti na putu ka Valjevu stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u tom gradu

Studenti na putu ka Valjevu stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u tom gradu

N1 Info pre 4 sati
Studenti stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u Valjevu

Studenti stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u Valjevu

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaValjevo

Društvo, najnovije vesti »

Muškarac zadobio opekotine trećeg stepena nakon eksplozije plinske boce u Čačku

Muškarac zadobio opekotine trećeg stepena nakon eksplozije plinske boce u Čačku

Danas pre 32 minuta
"Dete odbilo da mu stave špatulu prilikom pregleda grla, doktorka nas uputila kod psihologa!": Majka iz Novog Sada podelila…

"Dete odbilo da mu stave špatulu prilikom pregleda grla, doktorka nas uputila kod psihologa!": Majka iz Novog Sada podelila iskustvo, ali neke reakcije nije očekivala

Blic pre 1 minut
Studentkinja koja je dobila preteće pozive: Nećemo promeniti planove, ne planiramo rušenje Ustavnog poretka

Studentkinja koja je dobila preteće pozive: Nećemo promeniti planove, ne planiramo rušenje Ustavnog poretka

Danas pre 42 minuta
Cvejić (Srce): Promene na čelu RTS nisu kozmetičke, Vučiću potreban za „preseljenje“ na funkciju premijera

Cvejić (Srce): Promene na čelu RTS nisu kozmetičke, Vučiću potreban za „preseljenje“ na funkciju premijera

Danas pre 11 minuta
Vučić meša žrtve bolnice u Čačku s politikom: Monstruozno je zloupotrebljavati tragediju u propagandne svrhe

Vučić meša žrtve bolnice u Čačku s politikom: Monstruozno je zloupotrebljavati tragediju u propagandne svrhe

Danas pre 1 sat