Dan uživo: Na putu ka Valjevu

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd
Dan uživo: Na putu ka Valjevu

Studenti iz Obrenovca koji pešače ka Valjevu na protest 14. februara, kad se navršava tačno šest meseci od policijske brutalnosti u ovom gradu, idu iz Uba, gde im kolege i građani spremaju doček.

Uživo smo na njihovom putu do Valjeva. Javni medijski servis dobio je novog direktora. Procedura za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije mogla bi da bude ponovljena. Šta se menja na medijskoj sceni? O tome i ostalim aktuelnim događajima u Danu uživo govoriće docentkinja na Fakultetu političkih nauka Aleksandra Krstić. Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici dobio je dopis o mogućem iseljenju. O tome i situaciji na njihovom
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Student Pravnog fakulteta o okupljanjima u Kragujevcu i Orašcu: Iluzorno bi bilo pokušavati da ponovimo prošlogodišnji skup…

Student Pravnog fakulteta o okupljanjima u Kragujevcu i Orašcu: Iluzorno bi bilo pokušavati da ponovimo prošlogodišnji skup (VIDEO)

Insajder pre 2 sata
Studenti u blokadi stigli u Valjevo na protest

Studenti u blokadi stigli u Valjevo na protest

Slobodna Evropa pre 1 sat
Večeras doček studenata

Večeras doček studenata

ObjektiVa pre 4 sati
Godinu dana posle "Sretanja na sretenje" skupovi u Valjevu i Kragujevcu: Šta donose ova okupljanja studenata i građana?

Godinu dana posle "Sretanja na sretenje" skupovi u Valjevu i Kragujevcu: Šta donose ova okupljanja studenata i građana?

Insajder pre 6 sati
Studenti na putu ka Valjevu stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u tom gradu

Studenti na putu ka Valjevu stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u tom gradu

N1 Info pre 6 sati
Kolona studenata stigla do Divaca: Večeras ih očekuje doček u Valjevu

Kolona studenata stigla do Divaca: Večeras ih očekuje doček u Valjevu

Nedeljnik pre 5 sati
Studenti stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u Valjevu

Studenti stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u Valjevu

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kosovska MitrovicaValjevoObrenovacIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Kreni-Promeni: Imenovanje Bojana Mlađenović završni čin informerizacije RTS-a

Kreni-Promeni: Imenovanje Bojana Mlađenović završni čin informerizacije RTS-a

Danas pre 8 minuta
Čovek uhvatio vatrogasca za nogu i za dlaku izbegao smrt Detalji neviđene drame u Čačku: "Vidljivost je bila nula, bio je…

Čovek uhvatio vatrogasca za nogu i za dlaku izbegao smrt Detalji neviđene drame u Čačku: "Vidljivost je bila nula, bio je povređen"

Blic pre 48 minuta
Muškarac zadobio opekotine trećeg stepena nakon eksplozije plinske boce u Čačku

Muškarac zadobio opekotine trećeg stepena nakon eksplozije plinske boce u Čačku

Danas pre 2 sata
"Dete odbilo da mu stave špatulu prilikom pregleda grla, doktorka nas uputila kod psihologa!": Majka iz Novog Sada podelila…

"Dete odbilo da mu stave špatulu prilikom pregleda grla, doktorka nas uputila kod psihologa!": Majka iz Novog Sada podelila iskustvo, ali neke reakcije nije očekivala

Blic pre 1 sat
Studenti objavili plan za protest u Kragujevcu i Orašcu

Studenti objavili plan za protest u Kragujevcu i Orašcu

Danas pre 1 sat