Tramp kritikovao Zelenskog: Rusija hoće da napravi dogovor, on mora da se pokrene jer će u suprotnom propustiti sjajnu priliku

Kurir pre 35 minuta  |  Agencije
Tramp kritikovao Zelenskog: Rusija hoće da napravi dogovor, on mora da se pokrene jer će u suprotnom propustiti sjajnu priliku…

Američki predsednik Donald Tramp se oglasio i u intervjuu rekao da Zelenski "mora da se pokrene".

Tramp je rekao: "Zelenski mora da se pokrene, Rusija hoće da napravi dogovor, a Zelenski mora da se pokrene jer će u suprotnom propustiti sjajnu priliku. On mora da se pokrene". Tramp је izjavio da veruje da je postizanje dogovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine blizu. Govoreći novinarima u Ovalnom kabinetu, Tramp je rekao da smatra da se strane "veoma približavaju" sporazumu, ne iznoseći dodatne detalje. Kurir.rs/Agencije
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ukrajina i Rusija pregovaraju u utorak i sredu u Ženevi uz posredovanje SAD

Ukrajina i Rusija pregovaraju u utorak i sredu u Ženevi uz posredovanje SAD

Radio 021 pre 1 sat
Tramp: Zelenski treba da ide ka miru, Rusija želi dogovor

Tramp: Zelenski treba da ide ka miru, Rusija želi dogovor

Vesti online pre 25 minuta
Tramp upozorava Zelenskog: Propustićete šansu za mir ako ne delujete

Tramp upozorava Zelenskog: Propustićete šansu za mir ako ne delujete

Politika pre 20 minuta
Tramp se obratio Zelenskom

Tramp se obratio Zelenskom

Politika pre 1 sat
Tramp: Zelenski treba da ide ka miru, Rusija želi dogovor

Tramp: Zelenski treba da ide ka miru, Rusija želi dogovor

Sputnik pre 1 sat
Ukrajina i Rusija pregovaraju u utorak i sredu u Ženevi uz posredovanje SAD

Ukrajina i Rusija pregovaraju u utorak i sredu u Ženevi uz posredovanje SAD

Serbian News Media pre 2 sata
Tramp oštro poručio Zelenskom da se pokrene: "Rusija hoće da napravi dogovor"

Tramp oštro poručio Zelenskom da se pokrene: "Rusija hoće da napravi dogovor"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonald TrampRat u Ukrajinivolodimir zelenskiprimirje

Svet, najnovije vesti »

„Opasan je onaj populizam, koji…“: Češki predsednik o lekovitom građanskom društvu

„Opasan je onaj populizam, koji…“: Češki predsednik o lekovitom građanskom društvu

Danas pre 5 minuta
"Mladi, stari, žene - Pobićemo ih sve!" Dvojac planirao najsmrtonosniji teroristički napad! Kupili automatske puške i pištolje…

"Mladi, stari, žene - Pobićemo ih sve!" Dvojac planirao najsmrtonosniji teroristički napad! Kupili automatske puške i pištolje u cilju da osvete Gazu (foto)

Blic pre 0 minuta
Moskva šalje delegaciju od čak 15 ljudi: Naredne sedmice u Ženevi nova runda pregovora SAD, Rusija, Ukrajina

Moskva šalje delegaciju od čak 15 ljudi: Naredne sedmice u Ženevi nova runda pregovora SAD, Rusija, Ukrajina

Danas pre 1 sat
Troje skijaša stradalo u lavini u Val d’Izeru

Troje skijaša stradalo u lavini u Val d’Izeru

Radio 021 pre 10 minuta
Zelenski je mislio da Putin blefira: Bajden upozorio ukrajinskog predsednika na rusku invaziju nedelju dana ranije! Novo…

Zelenski je mislio da Putin blefira: Bajden upozorio ukrajinskog predsednika na rusku invaziju nedelju dana ranije! Novo svetlo na rat!

Kurir pre 0 minuta