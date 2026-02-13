Tramp kritikovao Zelenskog: Rusija hoće da napravi dogovor, on mora da se pokrene jer će u suprotnom propustiti sjajnu priliku…

Američki predsednik Donald Tramp se oglasio i u intervjuu rekao da Zelenski "mora da se pokrene".

Tramp je rekao: "Zelenski mora da se pokrene, Rusija hoće da napravi dogovor, a Zelenski mora da se pokrene jer će u suprotnom propustiti sjajnu priliku. On mora da se pokrene". Tramp је izjavio da veruje da je postizanje dogovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine blizu. Govoreći novinarima u Ovalnom kabinetu, Tramp je rekao da smatra da se strane "veoma približavaju" sporazumu, ne iznoseći dodatne detalje. Kurir.rs/Agencije