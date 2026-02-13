Tramp se obratio Zelenskom

Politika pre 4 sati
Tramp se obratio Zelenskom

Zelenski mora da deluje

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mora da krene ka rešavanju sukoba, ocenivši da postoji realna prilika za postizanje dogovora sa Moskvom. Kako prenose američki mediji, Tramp je poručio da je trenutak za konkretne korake. „Zelenski mora da deluje. Rusija želi dogovor“, rekao je šef Bele kuće, ističući da bi ukrajinski lider mogao da propusti „odličnu priliku“ za zaključenje mirovnog sporazuma ukoliko ne
