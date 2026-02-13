Vesko Barović doveden na saslušanje! Evo šta mu se sve stavlja na teret! (video)

Kurir pre 2 sata  |  RTCG)
Vesko Barović doveden na saslušanje! Evo šta mu se sve stavlja na teret! (video)

Crnogorska policija je uhapsila Veselina Veska Barovića (73) zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija, kao i zbog sumnje da je počinio krivično delo utaja poreza i doprinosa, utajivši porez u iznosu od skoro 332.000 evra.

On je nešto pre 11 sati priveden na saslušanje u Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici. Kako je saopšteno, tokom pretresa na lokacijama koje koristi u tri grada oduzeta su mu dva pištolja, municija i okvir sa municijom za automatsko oružje koje je ilegalno posedovao. Osim za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, sumnjiči se i za utaju poreza i doprinosa u iznosu od 331.893,36 evra. Sumnja se da je tokom 2018. godine, kao fizičko lice, radi
