Ovo su pištolji i municija za hekler pronađeni kod Veska Barovića: Uhapšeni biznismen jedan od najbližih saradnika Mila Đukanovića (FOTO)

pre 4 sati
Ovo su pištolji i municija za hekler pronađeni kod Veska Barovića: Uhapšeni biznismen jedan od najbližih saradnika Mila…

Ovo su pištolji i municija za hekler pronađeni kod Veska Barovića: Uhapšeni biznismen jedan od najbližih saradnika Mila Đukanovića (FOTO) Podgorice - Službenici Uprave policije lišili su sinoć slobode Veska Barovića (73), jednog od najbližih saradnika Mila Đukanovića.

Od njega su, tokom izvršenih pretresa na lokacijama koje koristi u tri grada, oduzeta dva pištolja, municija i okvir sa municijom za automatsko oružje u ilegalnom posedu, a osim za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija on se sumnjiči da je izvršio i krivično delo utaja poreza i doprinosa na način što je utajio porez u iznosu od skoro 332.000 eura Sumnja se da je počinio navedeno krivično delo na način što tokom 2018. godine,
