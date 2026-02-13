Protest u Sarajevu zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji student

Brojni građani Sarajeva, među kojima je najviše bilo studenata i srednjoškolaca, danas su održali dvočasovni protest izpred Zemaljaskog muzeja, gde se desila tramvajska nesreća, u kojoj je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog Erdoan Morankić, a četiri osobe povređene, od kojih jedna teže.

Prema pisanju sarajevskih medija, 17-godišnjoj Eli Jovanović je amputirana noga i ona se još nalazi u životnoj opasnosti. Okupljeni građani su na kraju skupa upitali – "Dokad će nam sistem ubijati decu". Nosili su razne transparente, među kojima je na jednom bilo ispisano - "Koliko se savremenih tramvaja može kupiti umesto helikoptera". Kako su preneli sarajevski mediji, građani su istakli da se ne osećaju sigurno, ni kada se voze tramvajima, ni kada izađu na