Protest u Sarajevu zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji student

NIN pre 1 sat  |  Beta
Protest u Sarajevu zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji student

Brojni građani Sarajeva, među kojima je najviše bilo studenata i srednjoškolaca, danas su održali dvočasovni protest izpred Zemaljaskog muzeja, gde se desila tramvajska nesreća, u kojoj je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog Erdoan Morankić, a četiri osobe povređene, od kojih jedna teže.

Prema pisanju sarajevskih medija, 17-godišnjoj Eli Jovanović je amputirana noga i ona se još nalazi u životnoj opasnosti. Okupljeni građani su na kraju skupa upitali – "Dokad će nam sistem ubijati decu". Nosili su razne transparente, među kojima je na jednom bilo ispisano - "Koliko se savremenih tramvaja može kupiti umesto helikoptera". Kako su preneli sarajevski mediji, građani su istakli da se ne osećaju sigurno, ni kada se voze tramvajima, ni kada izađu na
Vlada KS: U Kantonu Sarajevo sutra je Dan žalosti povodom tramvajske nesreće

Deseci miliona putnika u sarajevskim tramvajima iz prošlog stoljeća

"Da mi je da vratim vreme": Srceparajuća slika pevača čiji je sin poginuo u Sarajevu, pozirao s bratom blizancem

Protest u Sarajevu: Građani traže odgovornost nakon tramvajske nesreće

"Da mi je da vratim vreme" Srceparajuća poruka pevača čiji je sin poginuo u Sarajevu slama svačije srce, a fotka tera suze na…

Veliki protest u Sarajevu: Ljudi besni zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji student! Proglašen dan žalosti…

Dan žalosti zbog tramvajske nesreće u Sarajevu: Vozač uhapšen, devojka kojoj je amputirana i dalje u teškom stanju

Vlada KS: U Kantonu Sarajevo sutra je Dan žalosti povodom tramvajske nesreće

Deseci miliona putnika u sarajevskim tramvajima iz prošlog stoljeća

"Da mi je da vratim vreme": Srceparajuća slika pevača čiji je sin poginuo u Sarajevu, pozirao s bratom blizancem

Muškarac fizički napadnut, pa mu prećeno smrću: Terali ga da povuče prijavu - policija odmah reagovala

Protest u Sarajevu: Građani traže odgovornost nakon tramvajske nesreće

