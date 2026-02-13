Obradović: Nismo razočarani, propustili smo šanse

„Bratstvo ili ne, želimo da pobedimo u svakoj utakmici, pokazali smo dobar karakter”– rekao je Saša Obradović

ATINA – Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je posle neuspeha u meču protiv Olimpijakosa (92:86) da u ovakvom porazu ne može da bude razočaran i istakao da je njegova ekipa propustila šansu da pobedi. „Čestitam Olimpijakosu. Imali smo svoje šanse. Na kraju smo promašili otvorene šuteve. Oni su pogodili neke teške šuteve. Pali smo na malim stvarima tokom meča. Individualna taktika na njihovim šuterima. Dozvolili smo lake šuteve, a oni imaju najbolje