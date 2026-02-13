Očekuje nas žestoko zahlađenje, biće snega i u nižim predelima: Prognoza RHMZ-a za naredne dane
Prognoza RHMZ-a za vikend i početak sledeće nedelje.
Danas hladnije. Pre podne umereno i potpuno oblačno, u severnim, zapadnim i centralnim predelima ponegde sa slabom kišom. Sredinom dana na severozapadu, a posle podne uz prestanak padavina u svim predelima postepeno razvedravanje, navodi se u zvaničnoj prognozi RHMZ-a. Vetar u skretanju na slab i umeren, sredinom dana i jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 9 do 13 °C, u Timočkoj Krajini oko 7 °C U nedelju I početkom sledeće sedmice osetno hladnije sa