Rad službi Doma zdravlja Prokuplje tokom praznika praznika

Prokuplje press pre 4 sati  |  Biljana Roganović
Dom zdravlja Prokuplje obaveštava građane da će za vreme državnog praznika, 15, 16. i 17. februara 2026. godine, rad biti organizovan po sledećem rasporedu: -Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih Centralni objekat Doma zdravlja Prokuplje.

Radno vreme od 07:00 do 19:00 časova. -Infuzioni punkt Radi u okviru Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih za sve pacijente kojima je potrebno ordiniranje infuzione terapije i pregled lekara opšte medicine. Radno vreme od 07:00 do 19:00 časova. -Služba za zdravstvenu zaštitu dece Centralni objekat Doma zdravlja Prokuplje. Radno vreme od 07:00 do 19:00 časova. -Služba kućnog lečenja Radno vreme od 07:00 do 19:00 časova. -Služba hitne medicinske pomoći Radi
