Vremenska prognoza 14. februar 2026.

U prvom delu dana pretežno sunčano vreme, posle podne naoblačenje mestimično s kišom i snegom na planinama. U košavskom području duvaće pojačan istočni i jugoistočni vetar. Sa Mediterana nam stiže malo topliji vazduh. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. U glavnom gradu sunce i oblaci, uveče kiša. Temperatura do 16 stepeni. U nedelju hladnije i vetrovito.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 14.02.2026. Subota: Ujutro mestimično niska oblačnost. Pre podne pretežno sunčano, a tokom dana postepeno naoblačenje. Kiša se očekuje posle podne, najpre na jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima. Na visokim planinama sneg. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju. Najniža temperatura od 0 do 5 °S, a