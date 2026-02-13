Vučić: Uradićemo sve da Srbija napreduje na evropskom putu

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je za srpske medije iz Minhena da je slušao nemačkog kancelara i da se moglo čuti mnogo novina.

Sumirao je dan i razgovore u Minhenu i najavio večeras sastanak sa Željkom Cvijanović. Radićemo sve što možemo da Srbija napreduje na evropskom putu, ali da ne ugrožavamo vitalne interese, istakao je Vučić. Predsednik Aleksandar Vučić učestvuje na 62. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti, koja traje do 15. februara. Na ovogodišnjoj konferenciji biće više od 1.000 učesnika iz više od 115 zemalja, uključujući 60 šefova država i vlada, 100 ministara spoljnih poslova,