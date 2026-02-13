Kos: Novi ugovori o pristupanju EU da sadrže zaštitne mehanizme protiv nazadovanja

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
TALIN - Komesarka EU za proširenje Marta Kos izjavila je danas da borba protiv korupcije i izgradnja demokratskih institucija ostaju temelj proširenja EU i dodala da zagovara da sledeći ugovori o pristupanju sadrže snažnije zaštitne mehanizme protiv nazadovanja u obavezama preuzetim tokom pristupnih pregovora, kako bi se obezbedilo da nove članice nastave da održavaju rezultate u osnovnim oblastima.

Kos je u Talinu, na skupu posvećenom proširenju EU, ocenila da se EU suočava sa rastućom tenzijom između vremena potrebnog da se primeni kredibilan pristup zasnovan na zaslugama i sve većeg pritiska spoljašnjih aktera na kandidate, koji, kako smatra, ima za cilj da podigne političku cenu napredovanja na njihovom EU putu. "Našem modelu proširenja potrebno je vreme, stabilnost i postepena reforma. Ali, današnje geopolitičko okruženje je nestabilno i često prinudno.
