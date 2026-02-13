NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

RTV pre 46 minuta  |  Tanjug
NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

BEOGRAD - Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. februara, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, objavila je danas kompanija.

Zahtev je podnet 12. februara, navedeno je u saopštenju. NIS u zahtevu ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Republike Srbije, kao i tekuće pregovore o promeni vlasničke strukture, navodeći da bi produženje operativne licence obezbedilo i neophodan vremenski okvir zainteresovanim stranama da finalizuju ove razgovore. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala je ranije licencu
