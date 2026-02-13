NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da je podnela Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. februara, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

U zahtevu, juče podnetom, NIS je istakao značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Srbije, kao i tekuće pregovore o promeni vlasničke strukture, navodeći da bi produženje operativne licence obezbedilo i neophodan vremenski okvir zainteresovanim stranama da finalizuju te razgovore. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD, koja je NIS-u uvela sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva, izdala je