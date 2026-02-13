NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Serbian News Media pre 4 sati
NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da je podnela Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. februara, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

U zahtevu, juče podnetom, NIS je istakao značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Srbije, kao i tekuće pregovore o promeni vlasničke strukture, navodeći da bi produženje operativne licence obezbedilo i neophodan vremenski okvir zainteresovanim stranama da finalizuju te razgovore. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD, koja je NIS-u uvela sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva, izdala je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

NIS podneo zahtev OFAC-u za novu licencu

NIS podneo zahtev OFAC-u za novu licencu

Vreme pre 2 sata
NIS zatražio od OFAC-a produženje licence za rad

NIS zatražio od OFAC-a produženje licence za rad

Bloomberg Adria pre 4 sati
NIS podneo zahtev SAD za produženje licence i nesmetano poslovanje posle 20. februara

NIS podneo zahtev SAD za produženje licence i nesmetano poslovanje posle 20. februara

In medija pre 4 sati
NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Biznis.rs pre 5 sati
NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Radio sto plus pre 6 sati
NIS podneo novi zahtev Vašingtonu: Ovi papiri su ključni za srpsku ekonomiju, čeka se odluka o novoj licenci

NIS podneo novi zahtev Vašingtonu: Ovi papiri su ključni za srpsku ekonomiju, čeka se odluka o novoj licenci

Mondo pre 6 sati
NIS zatražio novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD za rad kompanije i posle 20. februara

NIS zatražio novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD za rad kompanije i posle 20. februara

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišOffice

Ekonomija, najnovije vesti »

Pica 8 evra, a burger 10 - Amerikanci iznenađeni cenama hrane na OI u Milanu

Pica 8 evra, a burger 10 - Amerikanci iznenađeni cenama hrane na OI u Milanu

Kamatica pre 3 minuta
Đedović sa delegacijom Francuske elektroprivrede o nastavku saradnje u oblasti nuklearne energije

Đedović sa delegacijom Francuske elektroprivrede o nastavku saradnje u oblasti nuklearne energije

RTV pre 24 minuta
Žalbe odbijene, uskoro potpisivanje ugovora za rušenje Vjesnika

Žalbe odbijene, uskoro potpisivanje ugovora za rušenje Vjesnika

SEEbiz pre 3 minuta
HUP upozorio na blokadu rudarskih projekata u Ministarstvu gospodarstva

HUP upozorio na blokadu rudarskih projekata u Ministarstvu gospodarstva

SEEbiz pre 23 minuta
Američka inflacija porasla u siječnju manje od očekivanog

Američka inflacija porasla u siječnju manje od očekivanog

SEEbiz pre 28 minuta