NIS podneo novi zahtev Vašingtonu: Ovi papiri su ključni za srpsku ekonomiju, čeka se odluka o novoj licenci

Kompanija NIS podnela je 12. februara Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. februara, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. U zahtevu, NIS ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Republike Srbije, kao i tekuće pregovore o promeni vlasničke strukture, navodeći da bi produženje operativne licence obezbedilo i neophodan vremenski okvir