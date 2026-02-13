NIS podneo novi zahtev Vašingtonu: Ovi papiri su ključni za srpsku ekonomiju, čeka se odluka o novoj licenci

Mondo pre 3 sata  |  Tamara Birešić
NIS podneo novi zahtev Vašingtonu: Ovi papiri su ključni za srpsku ekonomiju, čeka se odluka o novoj licenci

U zahtevu, NIS ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Republike Srbije, kao i tekuće pregovore o promeni vlasničke strukture, navodeći da bi produženje operativne licence obezbedilo i neophodan vremenski okvir zainteresovanim stranama da finalizuju ove razgovore.

Kompanija NIS podnela je 12. februara Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. februara, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. U zahtevu, NIS ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Republike Srbije, kao i tekuće pregovore o promeni vlasničke strukture, navodeći da bi produženje operativne licence obezbedilo i neophodan vremenski okvir
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

NIS zatražio od OFAC-a produženje licence za rad

NIS zatražio od OFAC-a produženje licence za rad

Bloomberg Adria pre 1 sat
NIS podneo zahtev SAD za produženje licence i nesmetano poslovanje posle 20. februara

NIS podneo zahtev SAD za produženje licence i nesmetano poslovanje posle 20. februara

In medija pre 1 sat
NIS podneo zahtev OFAC-u za novu licencu

NIS podneo zahtev OFAC-u za novu licencu

Vreme pre 2 sata
NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Serbian News Media pre 1 sat
NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Biznis.rs pre 2 sata
NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Radio sto plus pre 3 sata
NIS zatražio novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD za rad kompanije i posle 20. februara

NIS zatražio novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD za rad kompanije i posle 20. februara

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vašington

Ekonomija, najnovije vesti »

Tužba Deleza i arbitraža: Šta Srbija da očekuje i kako da se pripremi za postupak?

Tužba Deleza i arbitraža: Šta Srbija da očekuje i kako da se pripremi za postupak?

Euronews pre 15 minuta
EPS i EDF o struji iz nuklearne energije

EPS i EDF o struji iz nuklearne energije

Forbes pre 10 minuta
Beogradska berza - Nedeljni izveštaj za period od 9. do 13. februara 2026.

Beogradska berza - Nedeljni izveštaj za period od 9. do 13. februara 2026.

Ekapija pre 20 minuta
Masovna WhatsApp prevara u Srbiji, banke navode da su se mnogi „upecali“

Masovna WhatsApp prevara u Srbiji, banke navode da su se mnogi „upecali“

Biznis.rs pre 10 minuta
Beogradska berza - Dnevni izveštaj za petak, 13. februar 2026.

Beogradska berza - Dnevni izveštaj za petak, 13. februar 2026.

Ekapija pre 20 minuta