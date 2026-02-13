Saobraćajna policija od danas sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Saobraćajna policija od danas sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije sprovodiće od danas do 22. februara akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije u cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja tokom predstojećih praznika.

Imajući u vidu da se u navedenom periodu očekuje povećan intenzitet saobraćaja, posebno na putnim pravcima ka zimskim turističkim centrima u zemlji i inostranstvu, kao i dodatne gužve usled školskog raspusta, saobraćajna policija će preduzimati pojačane mere u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda i povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz MUP-a. Akcenat kontrole će, kako je najavljeno, biti usmeren na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja
