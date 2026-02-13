Vučić na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti u Berlinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Nemačkoj će učestvovati na 62.

Minhenskoj konferenciji o bezbednosti, saopštilo je danas Predsedništvo. Tom prilikom, Vučić održaće niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, među kojima su ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i evropska komesarka za proširenje i susedsku politiku EU Marta Kos. Predsednik Srbije će se sastati i sa delegacijom senatora SAD na čelu sa senatorkom Džin Šahin.