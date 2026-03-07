Vučić: Srbiju 2035. vidim kao članicu EU i jednog od lidera u AI, prosečna plata biće tada 1.700 evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je Strategiju "Srbija 2030-2035".

Izjavio je da Srbiju do tada vidi kao članicu Evropske unije i da je najvažniji cilj u narednih 10 godina da sačuva mir i stabilnost. Vučić je naveo da će 2030. godine prosečna plata u Srbiji biti 1.320 evra, a 2035. godine 1.700 evra. "Plate i penzije ne zavise od odluke države, poput minimalne zarade. Ovo neće biti lako ispuniti", rekao je Vučić tokom predstavljanja Strategije Srbija 2030. Naveo je da će ulaganja u kapitalne investicije do 2030. biti 17 milijardi