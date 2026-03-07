Vučić organizovao proslavu povodom Dana žena: Hvala vam što me trpite, srećan sam što vas imam

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je za sve saradnice u Predsedništvu proslavu povodom Međunarodnog dana žena.

„Veliko hvala za trud i rad i za to što me trpite sve ove godine“, rekao je predsednik pre nego što je zaigrao sa jednom od saradnica. Predsednik je na Instagramu podelio kratki snimak uz poruku zahvalnosti. „Zahvalan svim ljudima u Predsedništvu, posebno ženama, što me trpe već devet godina. Srećan što ih imam i beskrajno zahvalan“, istakao je Vučić.