Vučić: Prosečna plata do 2030. iznosiće 1700 evra

Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je nacionalnu strategiju "Srbija 2030" koji ima 11 tačaka, a jedna od njih je životni standard, plate i penzije. Prema projekcijama, prosečna zarada 2030. iznosiće 1.320 evra, prosečna penzija će biti na nivou od 750 evra, dok bi visina prosečne plate 2035. trebalo da dostigne 1.700 evra.

"Prosečna plata 2012. godine je bila 360 evra, 2025. godine 1057 evra, a 2030. godine će biti 1700 evra! Na nivou Beograda će to biti mnogo više. To su dramatične i neverovatne promene u samo 20 godina. Što se tiče prosečnih penzija, 2030. godine očekujemo 750 evra", rekao je predsednik. Naglasio je da ovo neće biti lako ispuniti, ali da ako bude urađeno sve što je moguće po pitanju AI i digitalizacije, da će to biti urađeno. "To će biti veliki rezultat.