Vučić se danas sastaje sa Bocan-Harčenkom

Sastanak je zakazan za 09.00 časova. Održava se u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Sastanak će biti održan u 09.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje. (Tanjug)