Nove cene goriva na pumpama: Pogledajte aktuelne cene goriva! Cene goriva

Volim Zrenjanin pre 27 minuta
Nove cene goriva na pumpama: Pogledajte aktuelne cene goriva! Cene goriva
Zrenjanin, 13.01.2026. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je danas cene goriva na pumpama u Srbiji, koje će važiti do narednog petka. Da podsetimo, prethodnog petka je objavljeno da će litar evrodizela koštati 196 dinara za litar, a benzin evropremijum BMB će najviše koštati 177 dinara za litar, što znači da su cene i dizela i benzina ostale nepromenjene u odnosu na prošlu nedelju.
Otvori na volimzrenjanin.com

Povezane vesti »

Objavljene cene goriva

Objavljene cene goriva

Stav.life pre 27 minuta
Cena goriva stagnira

Cena goriva stagnira

Vranje news pre 27 minuta
Stigle nove cene goriva: Evo koliko ćemo plaćati narednih 7 dana

Stigle nove cene goriva: Evo koliko ćemo plaćati narednih 7 dana

B92 pre 32 minuta
Objavljene nove cene goriva, važiće do 20. februara

Objavljene nove cene goriva, važiće do 20. februara

Insajder pre 1 sat
Objavljenje cene goriva u Srbiji - Važiće do sledećeg petka

Objavljenje cene goriva u Srbiji - Važiće do sledećeg petka

Kamatica pre 1 sat
Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 20. februara

Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 20. februara

Danas pre 1 sat
Ovo su nove cene goriva do sledećeg petka!

Ovo su nove cene goriva do sledećeg petka!

Glas Zaječara pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Zrenjaninnove cene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

Aplikacije eUprava, Moje eSanduče i eSrbija: Psritup uslugama i na teelfonu

Aplikacije eUprava, Moje eSanduče i eSrbija: Psritup uslugama i na teelfonu

Insajder pre 16 minuta
Ministarstvo finansija u PKS: Novi zakoni o računovodstvu i reviziji do kraja godine

Ministarstvo finansija u PKS: Novi zakoni o računovodstvu i reviziji do kraja godine

RTV pre 22 minuta
Jerinić: Ekspo 2027 odlična prilika za našu privredu, svi podizvođači su iz Srbije

Jerinić: Ekspo 2027 odlična prilika za našu privredu, svi podizvođači su iz Srbije

RTV pre 2 minuta
Cene goriva ostaju nepromenjene

Cene goriva ostaju nepromenjene

RTS pre 32 minuta
Egzodus (X-odus) iz Maskovog tima: Otišla polovina osnivača

Egzodus (X-odus) iz Maskovog tima: Otišla polovina osnivača

Bonitet pre 17 minuta