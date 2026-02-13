Nove cene goriva na pumpama: Pogledajte aktuelne cene goriva! Cene goriva

Zrenjanin, 13.01.2026. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je danas cene goriva na pumpama u Srbiji, koje će važiti do narednog petka. Da podsetimo, prethodnog petka je objavljeno da će litar evrodizela koštati 196 dinara za litar, a benzin evropremijum BMB će najviše koštati 177 dinara za litar, što znači da su cene i dizela i benzina ostale nepromenjene u odnosu na prošlu nedelju.