Marta Kos u Minhenu izrazila Vučiću neslaganje s Mrdićevim zakonima

Beta pre 5 sati

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je tokom sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na marginama Minhenske konferencije o bezbednosti danas izrazila neslaganje sa setom pravosudnih zakona koje je srpska Skupština nedavno usvojila.

"Što se pravosudnih zakona tiče rekao sam da je Srbija suverena zemlja, ali da ćemo čekati mišljenje Venecijanske komisije u skladu sa kojim ćemo se ponašati", rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji ga prate u Minhenu.

Ocenio je sastanak kao "pristojan i ozbiljan".

Na Instagramu je napisao da su razgovarali o ključnim koracima Srbije na evropskom putu, dinamici pristupnih pregovora i reformama koje Srbija sprovodi kako bi dodatno ojačala vladavinu prava, institucije i ekonomsku stabilnost zemlje.

"Naš cilj ostaje da građani Srbije što pre osete prednosti evropskih integracija kroz bolji životni standard, više investicija i veću pravnu sigurnost. Nastavićemo da radimo na tome posvećeno i ozbiljno, neugrožavajući svoje nacionalne interese", napisao je Vučić.

Stručna javnost u Srbiji kritikovala je usvajanje seta zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić ocenjujući da se narušava nezavisnost pravosuđa.

Marta Kos je nedavno to komentarišući rekla da usvajanje tih zakona potkopava poverenje u Briselu da zvanični Beograd želi ka EU, da su ti zakoni "jasno nazadovanje", te da je će biti analizirano da li Srbija ispunjava kriterijume za pretpristupnu finansijsku pomoć.

(Beta, 14.02.2026)